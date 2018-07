Côte d'Ivoire : remaniement gouvernemental sur fond de crise politique

La présidence ivoirienne a annoncé mercredi un remaniement du gouvernement, sur fond de crise politique dans la coalition au pouvoir, deux ans avant l'élection présidentielle.Le président ivoirien Alassane Ouattara a "mis fin" aux fonctions du gouvernement et reconduit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour former une nouvelle équipe, selon le communiqué lu à la presse par le secrétaire général de la présidence Patrick Achi.La coalition au pouvoir, qui regroupe le Rassemblement des Républicains (RDR) du président Ouattara et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de l'ancien président Henri Konan Bédié traverse une crise, le PDCI ayant de facto refusé de constituer avec le RDR un parti unifié avant le prochain scrutin présidentiel.Le président a chargé le Premier ministre "de lui proposer une équipe gouvernementale constituée du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et de la société civile", selon le communiqué.Le RHDP désigne à la fois la coalition électorale RDR-PDCI qui a remporté les présidentielles de 2010 et 2015 et le futur parti unifié voulu par le président Ouattara. Ce projet de parti unifié suscite des divisions au sein de son propre camp et au PDCI.