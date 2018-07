Côte d’Ivoire : recomposition du secrétariat exécutif du PDCI sans les pro-RHDP

La réaction du chef du PDCI-RDA aura donc pris quelques jours. Économe en parole, c'est encore par communiqué que Henri Konan Bédié a annoncé la recomposition de son secrétariat exécutif, qui passe de 30 à 24 membres.Sont notamment exclus du secrétariat tous les cadres PDCI membres du gouvernement, tels que Fofana Siandou et Thierry Tanoh, respectivement ministres du Tourisme et du Pétrole, et aussi Kobenan Kouassi Adjoumani, ancien porte-parole de Bédié et actuel ministre des Ressources animales et halieutiques.Adjoumani est également l'initiateur du mouvement baptisé Sur les traces d'Houphouët Boigny, le groupe ouvertement pro-RHDP lancé au début du mois de juillet.