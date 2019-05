Côte d’Ivoire : quelle forme prendra l’alliance entre le FPI et le PDCI ?

Cette rencontre fait suite au déplacement de plusieurs personnalités du PDCI à Bruxelles. Le 7 mai, Maurice Kakou Guikahué et Chrysostome Blessy, respectivement secrétaire exécutif et avocat du parti, y avaient rencontré Laurent Gbagbo.Ce jeudi 23 mai à Daoukro, le fief d’Henri Konan Bédié, l’ancien président, accompagné notamment du même Guikahué, du général Wassenan Koné et d’Émile Constant Koné, a reçu une délégation présidée par Assoa Adou, le secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI). Se trouvait avec lui Sébastien Dagnon Djédjé, Odette Sauyet, Marie-Odette Lorgnon et l’ancien ambassadeur Emmanuel Ackah.Après plusieurs heures de discussions, les deux parties ont annoncé avoir « convenu d’œuvrer ensemble, avant l’élection présidentielle d’octobre 2020, à l’avènement d’un environnement politique apaisé, seul gage d’un retour à une paix définitive et durable pour une Côte d’Ivoire réconciliée, à nouveau unie et rassemblée ».Selon un communiqué, le FPI et le PDCI vont désormais collaborer « dans le cadre de la réconciliation nationale et se sont engagées à lancer un appel à la réconciliation aux partis politiques et à toutes les forces vives de la nation, sans exclusive ».