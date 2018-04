Côte d’Ivoire : pourquoi le chocolat est-il si peu commun chez le premier producteur mondial de cacao ?

En 2017, un Ivoirien a mangé en moyenne 500 grammes de chocolat contre 3,6 kilos pour un Français. Un comble au pays du cacao ! Dans les rayons des supermarchés de San Pedro et d’Abidjan, les prix des produits chocolatés sont très élevés pour un Ivoirien moyen, de 1 500 francs CFA (2,30 euros) la tablette industrielle transformée en Côte d’Ivoire (Cémoi) à 3000 à 4000 F CFA la tablette importée (Nestlé, Lindt) ou le chocolat artisanal ivoirien (Monchoco, Instant chocolat).« J’en mange peut-être une fois par an », raconte Luc, chauffeur de taxi à San Pedro, capitale mondiale du cacao. « Si vous trouvez une solution à ce problème, je suis impatient », lance Koffi Fernaud, promoteur de la filière au Conseil Café Cacao, l’organe de régulation du secteur, avant d’enchainer : « Nous ne transformons que 35 % de la production totale, la plupart du temps en produits semi-finis pour l’étranger. Le produit fini est fabriqué en Europe ou aux États-Unis puis importé chez nous, ce qui coûte cher en transport. Mais si on en est là, c’est qu’il n’y a pas de demande en Côte d’Ivoire, ce n’est pas dans la culture du pays de manger du chocolat », développe le promoteur.