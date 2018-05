Ils sont 600 : 300 policiers et 300 gendarmes toujours en activité à Abidjan, Bouaké, Daloa ou d’autres villes ivoiriennes. Six cents hommes qui de 2007 à 2011, conformément aux accords de Pretoria, étaient chargés de sécuriser l’ex-zone de confiance dans un pays coupé en deux. Depuis, réclamant en vain pendant plusieurs années des primes, ils affirment avoir opté pour la méthode de la négociation avec leurs tutelles pour obtenir gain de cause.