Côte d'Ivoire : plus de 400 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales

Après la semaine d'enrôlement des électeurs, les nouvelles inscriptions sur les listes s’élèvent à un peu plus de 400 000. Un chiffre relativement faible, alors que près de 3 millions d’Ivoiriens en âge de voter ne seraient toujours pas enrôlés, selon la Commission électorale.Tout en réduisant la période d’enrôlement sur les listes électorales à une seule semaine, la Commission électorale a voulu, par ailleurs, innover en multipliant les bureaux d’inscription sur le territoire. En théorie, ces 10 500 bureaux devaient faire jouer la proximité auprès des électeurs et motiver ces derniers à s’inscrire.On ne sait si le résultat, avec 428 233 nouveaux inscrits, est à la hauteur des espérances de la Commission, mais désormais on dénombre 6 746 544 Ivoiriens en droit de voter aux prochaines élections locales et municipales.Toutefois, selon le deuxième vice-président de la Commission électorale, il y aurait près de 3 millions d’Ivoiriens en âge de voter qui ne seraient toujours pas enrôlés.