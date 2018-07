Côte d’Ivoire : plus de 12 000 logements construits sur la période 2012-2017 (Ministre)

Plus de 12 000 logements sociaux et économiques ont été construits en Côte d’Ivoire sur la période 2012-2017 dans le cadre d’un vaste programme présidentiel, a annoncé, vendredi à Abidjan, le ministre ivoirien sortant de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme, Claude Isaac Dé.



«12 785 logements ont été construits sur la période 2012-2017 dont 4003 ont été livrés en 2017 », a déclaré M. Dé qui s'exprimait lors d'une cérémonie de passation de charges avec M. Bruno Nabagné Koné, nouvellement nommé à la tête de ce département ministériel.



« 30,8 milliards FCFA ont été mobilisés pour les voiries, réseaux, divers ( VRD) primaires sur un total de 59,7 milliards FCFA nécessaires à la finalisation des travaux, soit un reliquat de 28,9 milliards FCFA restant à mobiliser pour achever les travaux de VRD sur l'ensemble des sites», a, par ailleurs, fait savoir M. Dé à son successeur, parlant du bilan de programme présidentiel.



Poursuivant, il a également affirmé que 17,25 milliards FCFA ont été mobilisés pour la purge des droits coutumiers sur un total de 29,23 milliards FCFA nécessaires, soit un reliquat de 11,98 milliards FCFA restant à mobiliser.



« L'objectif du gouvernement pour cette année 2018 porte sur la livraison de 10.000 logements comme annoncé en début d'année par le premier ministre », a-t-il souligné. Concernant le projet de loi sur le bail à usage d'habitation adopté en conseil des ministres, puis voté par le parlement ivoirien fixant les avances de loyers et garanties locatives respectivement à deux mois, M. Dé a indiqué que ce projet « est en attente d'être adopté par le sénat avant son entrée en vigueur ».



A son tour, Bruno Koné, le nouveau ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme a rappelé les différentes réalisations et les perspectives du ministère de l'économie numérique et de la poste qu'il cède à M. Dé.



APA