Côte d’Ivoire : pauvres paysans !

Les cultivateurs de café, de cacao et d’anacarde qui écoulent le fruit de leur labeur à l’extérieur du pays s’exposent désormais à 10 ans de prison et 50 millions d’amendes. Cette (sur)-pénalisation correspond à ce que le criminologue nigérian Biko Agozino (2003) appelle la punition des innocents, car le comportement en cause n’est rien de moins qu’une attitude économique légitime, la volonté d’obtenir une meilleure rémunération de son travail. Ainsi, ce qui à l’heure de la mondialisation, devrait être considéré comme un progrès, l’avènement d’un homo œconomicus paysan qui utilise Internet pour dénicher les marchés les plus attractifs, est durement réprimé.Certes l’État perd des taxes, mais comment peut-on s’acharner unilatéralement sur les paysans, lorsque dans le même temps les administrations en charge des filières agricoles sont marquées par l’incurie et des détournements de « sommes astronomiques » dans l’impunité totale. La criminologie ne saurait sous peine d’insignifiance se limiter à l’analyse des crimes des pauvres : voleurs à la tire, « microbes », coupeurs de routes, contrebandiers et autres pique-assiettes, issus des bas-fonds de la société et dont les agissements semblent bien excusables devant cette pègre dorée que constituent les criminels à col blanc.