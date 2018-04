Côte d’Ivoire: où va le RHDP?

Le RHDP, coalition de six partis (RDR, PDCI, MFA, UDPCI, PIT, UPCI) sera-t-il un parti unifié avant la présidentielle et, après discussions, présentera-t-il un candidat issu des rangs du PDCI, du RDR ou d'un autre parti ? Selon les uns et les autres, le dialogue devrait aboutir à un accord clair. Pour l'instant, l'heure est aux tractations et aux congrès : le 5 mai pour le RDR, le 12 pour l'UDPCI. Pour les autres partis, les dates ne sont pas encore connues.





Hier encore, Alassane Ouattara était à Paris, où il a rencontré Emmanuel Macron. Sur les marches de l'Elysée, le président ivoirien a-t-il dissipé tout malentendu au sein de la majorité ? Pas si sûr. « Ce qui nous importe c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire, et nous continuerons de travailler ensemble, y compris de préparer les élections en 2020. Tout le monde pourra être candidat et le meilleur sera choisi par cette alliance, le RHDP », a-t-il dit.

Lire la suite Henri Konan Bédié a affirmé ce vendredi sur RFI que le PDCI-RDA présentera un candidat en 2020, sous-entendu porté - en tout cas cela est souhaité - par les autres cinq partis du RHDP, y compris le RDR. « Compte-tenu de ce que ce parti par deux fois a soutenu le candidat du RDR pour en faire le candidat unique du RHDP, nous souhaitons un soutien de leur part », a-t-il déclaré.Hier encore, Alassane Ouattara était à Paris, où il a rencontré Emmanuel Macron. Sur les marches de l'Elysée, le président ivoirien a-t-il dissipé tout malentendu au sein de la majorité ? Pas si sûr. « Ce qui nous importe c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire, et nous continuerons de travailler ensemble, y compris de préparer les élections en 2020. Tout le monde pourra être candidat et le meilleur sera choisi par cette alliance, le RHDP », a-t-il dit.

La Dépêche d'Abidjan

Actualité

Notez

Actualité | Interviews | Contributions | Vidéos | Zouglou Feeling | People | Reportages | Tribune | Faits et Méfaits | Lu pour vous | Arts et Cuture | Insolite | Communiqué | Sports | Santé | Économie | À ne pas manquer | VOTRE PUBLICITÉ SUR LA DÉPÊCHE D'ABIDJAN