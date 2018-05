Côte d'Ivoire : nombreux départs au sein de l'armée

Ces deux faits illustrent les tensions qui persistent au sein de l'armée ivoirienne, dont une partie est favorable à l’actuel président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le départ à la retraite de milliers de soldats pourrait indiquer la volonté du président Ouattara d'équilibrer le rapport des forces en sa faveur.Selon Ahmed Traoré, le représentant de ces anciens rebelles démobilisés, le président Alassane Ouattara leur a promis en 2011 une récompense de 12 millions de franc CFA après la chute de Laurent Gbagbo. Mais une partie seulement a reçu cette somme, d’où le mécontentement observé.Si elle n’est pas résorbée, cette tension risque t-elle de représenter un danger pour le président Alassane Dramane Ouattara ?"Que ca cause des ennuis au président Ouattara, ce n'est pas ca qui nous préoccupe le plus. Ce qui préoccupe, c'est plus la population qui va subir encore les détonations, les coups de feu un peu partout et puis parfois des morts inutiles. Tout le monde craint que les choses dégénèrent encore une fois comme cela s'est passé en janvier 2017," explique Augustin Kouyo le rédacteur en chef du quotidien Notre Voix.