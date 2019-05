Côte d’Ivoire : les usagers Huawei inquiets de la rupture avec Google

En Côte d’Ivoire aussi, clients et revendeurs se demandent quel sera l’avenir de Huawei sans Google. Même si la marque chinoise est devancée par d’autres : Tecno, Infinix et même Samsung. Comme les autres utilisateurs à travers le monde, les Ivoiriens sont particulièrement friands de réseaux sociaux et pourraient difficilement se passer des services de Google. Ils s'interrogent donc sur la suite de cette affaire.







« Cela concerne les téléphones à venir »



Le jeune vendeur espère déjà qu’il n’aura pas de mal à écouler son stock : « Ce qu’on a vu sur le net, cela concerne les téléphones à venir. Ceux que l’on doit écouler, ils n’auront pas de problème, si le problème de Google n’est pas résolu, Huawei paye des gros clients au niveau de l’Afrique, c’est là l’inquiétude. On attend pour voir comment ils vont réagir, s’ils ont trouvé un terrain d’entente, nous ça nous arrange. »

La Dépêche d'Abidjan

Économie

