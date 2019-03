Côte d’Ivoire : les travaux du cinquième pont d’Abidjan sont lancés, livraison prévue en 2021

Le Chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a procédé au lancement des travaux du nouveau du Pont de Codody, cinquième pont d’Abidjan, qui reliera la commune présidentielle de Cocody au quartier administratif et d’affaires du Plateau. Le chantier de 77,5 milliards F CFA durera environ vingt quatre mois.C’est le groupe chinois China Road and Bridge Corporation (CRBC) qui exécutera les travaux pour lesquels la Banque islamique de développement (BID) a prêté les 77,5 milliards F CFA à l’État ivoirien. Avec les constructions adjacentes – échangeurs, deux viaducs et haubans – le coût global des investissements est de 105 milliards FCFA.Démembrement du Projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, la maîtrise d’ouvrage de ce cinquième pont de la capitale économique ivoirienne est assurée par le groupe Pierre Fakhoury Africa (PFO), qui a conçu l’ouvrage en sous-traitance avec le bureau d’architecture et de design Arcadis.