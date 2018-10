Côte d’Ivoire : les résultats partiels confirment l’avance du RHDP

Les résultats provisoires des élections couplées - municipales et régionales - continuaient d’être communiqués par la Commission électorale indépendante (CEI), lundi 15 octobre dans la soirée, deux jours après le scrutin. Selon les premiers résultats connus, encore partiels, le RHDP (mouvance présidentielle) est en tête, tandis que plusieurs barons confirment leur puissance électorale dans leur fief.Au soir du deuxième jour du décompte de la CEI, les résultats provisoires sont connus dans 119 circonscriptions communales (sur 201) et 14 régionales (sur 31). Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) du président Alassane Ouattara arrive en tête avec 53 communes contre 34 pour les indépendants, 31 pour le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI d’Henri Konan Bédié) et une pour le Front populaire ivoirien (FPI de Pascal Affi N’Guessan). Quant aux régionales, le RHDP en rafle provisoirement neuf, contre trois pour le PDCI et une pour la liste commune PDCI-RHDP.