Côte d’Ivoire : les meilleures entreprises de presse primées le 27 avril

Les meilleures entreprises de presse seront primées le 27 avril prochain à l’occasion de la 9ème édition du Prix d’excellence de la presse ivoirienne initiée par le Conseil National de la Presse (CNP), a annoncé, jeudi à Abidjan, le Président de cet organe officiel de régulation de la presse écrite, Raphaël Lakpé.

Au cours d’une cérémonie de lancement de cette 9è édition, M. Lakpé, a rappelé que «le prix a été lancé à l’époque en vue d’encourager les organes de presse à se transformer en véritable entreprises de presse ».



Poursuivant, il a invité les patrons de presse et les journalistes à «travailler au quotidien à bâtir une presse professionnelle, forte et indépendante pour contribuer à faire de la Côte d’Ivoire une nation démocratique ».



A son tour le Président du Comité scientifique, Samba Koné a souligné que des critères managériaux et éditoriaux sont pris en compte pour l’obtention de ce prix. Il s’agit entre autres, « paiement régulier des salaires, l’Etat du bilan financier de l’entreprise, l’état des sanctions de second degré infligé par le CNP, les grands genres journalistiques ».



« Ce prix se veut une forte incitation au respect des obligations mises à la charge des éditeurs de presse et des responsables des rédactions par les textes en vigueur », a pour sa part soutenu le Directeur de la presse au sein de l’organe de régulation, Francis Domo.



Ce sont 66 entreprises de presse de droit ivoirien exerçant en 2017 sur le territoire national ainsi que 84 publications mises sur le marché par ces entreprises qui sont concernées par ce Prix.



APA