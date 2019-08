Côte d'Ivoire: les hommages se multiplient après la disparition de DJ Arafat

Tous les concerts et toutes les manifestations sportives sont annulés au mois d'août en signe de deuil en Côte d'Ivoire. Des hommages se préparent un peu partout dans le pays.« Le Yôrôgang qui est son "krou" (son crew, sa bande ndlr), prépare pour la veille ou l'avant-veille de son enterrement une veillée artistique. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Un concert dans le cadre de la veillée avec tous les artistes de la Côte d'Ivoire qui veulent lui rendre hommage aussi », explique Juliette Fievet, animatrice de RFI.Les hommages se multiplient depuis la disparition de l'artiste ivoirien. « Il y a des hommages depuis le premier jour sur l’avenue où l’accident s’est produit. 'Les Chinois ', les fans d’Arafat ont fait un autel : ils ont mis des bougies avec la photo d’Arafat et se relaient pour que les bougies ne s’éteignent jamais et que l’autel reste allumé matin, midi, soir, nuit. C’est assez hallucinant », poursuit l'animatrice de RFI.