Côte d'Ivoire: les entreprises de presse créent un portail commun

La plateforme numérique pressecotedivoire.ci, propriété du Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (GEPCI) est spécialisée dans la distribution numérique des journaux."Ce portail est plus viable et plus rentable pour faire face à la crise née de la mévente des journaux sur un marché concurrentiel", a déclaré à l'AFP le président du GEPCI, Patrice Yao, lors d'une cérémonie."C'est un journal en ligne qui va vendre du contenu, avec la spécificité qu'il appartient à tous les éditeurs de presse", a-t-il précisé.Le ministre ivoirien de la Communication et de l'Economie numérique Bruno Koné a affirmé de son côté, que pressecotedivoire.ci était "une démonstration de la résilience du secteur de la presse et de sa capacité à s'adapter à son environnement", soulignant que "le marché du numérique se porte bien".En côte d'Ivoire, on enregistre 30 millions d'abonnés au téléphone mobile, 17 millions d'abonnés à l'internet et 10 millions de personnes qui utilisent des opérations de paiement mobile, selon les chiffres fournis par le ministre ivoirien.