Côte d’Ivoire : les enseignants en grève pour quatre jours reconductibles

Les enseignants ivoiriens attendent toujours des « promesses fermes » et « des réponses claires » du gouvernement qui les accuse, en retour, de mettre en péril les examens de fin d’année. Lundi 13 mai, la ministre ivoirienne de l’Éducation a fait part de son « indignation » face à cet « énième mouvement de grève » qui menace, selon elle, de « pousser les enfants à la rue ».« C’est la grève de trop. Tous ceux qui se mettront en grève, nous allons estimer que ce sont des gens qui n’ont plus leur place ici. Et évidemment, il y aura des ponctions sur les salaires. Je veux purement et simplement les remettre à la disposition de la Fonction publique », a tonné Kandia Camara.Elle assure par ailleurs que « le gouvernement s’active pour répondre aux préoccupations » des syndicats. « Faux », lui répond Pacôme Attaby, secrétaire général de la COSEF-CI. Il reproche au gouvernement d’avoir « compartimenté les discussions » et demande « un dialogue direct » avec le Premier ministre pour sortir de la crise.La COSEF-CI dénonce notamment des indemnités de logement trop faibles, les classes surpeuplées et une charge de travail trop importante pour les enseignants ivoiriens. Pacôme Attaby estime que le gouvernement cherche à « infantiliser » les grévistes et se dit « déterminé à poursuivre ce mouvement nourri d’indignation ».