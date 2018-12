Côte d'Ivoire : les élections locales partielles fixées au 16 décembre

Le 16 décembre, les communes abidjanaises de Port-Bouët et Bingerville, les municipalités de Grand-Bassam, Lakota, Booko et Rubino, rejoueront le scrutin. Idem pour les régions du Lôh-Djiboua et du Guémon, après l’annulation décidée par la chambre administrative de la Cour suprême. Les magistrats ont achevé de vider les 103 contentieux électoraux vendredi dernier.A la sortie du Conseil des ministres ce lundi, le porte-parole du gouvernement Sidi Touré a tenu à souligner que ces décisions - sans appel - des magistrats, étaient surtout défavorables à la coalition au pouvoir, puisque quatre communes RHDP et une région RHDP sont concernées par cette reprise, contre une seule municipalité PDCI et deux circonscriptions indépendantes.