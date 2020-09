Côte d’Ivoire : les candidatures de Ouattara et Bedié retenues, celles de Gbagbo et Soro rejetées

La liste des candidats retenus pour participer à la présidentielle d’octobre est désormais connue. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Kouadio Konan Bertan et Pascal Affi N’Guessan sont en lice. Les dossiers de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Marcel Amon Tanoh et Albert Mabri Toikeusse ont en revanche été rejetés par le Conseil constitutionnel.Les Sages ont rendu leur verdict. Lundi 14 septembre, Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel, a dévoilé la liste des candidats retenus pour l’élection présidentielle, dont le premier tour se tiendra le 31 octobre.Ont été déclarés éligibles Alassane Ouattara, qui briguera un troisième mandat lors de ce scrutin, Pascal Affi Nguessan, Henri Konan Bédié, et Kouadio Konan Bertin.Outre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, le candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), a, selon les Sages, lui aussi rempli les conditions concernant le nombre de parrainages et sa candidature répond à l’ensemble des critères.Pascal Affi Nguessan, le candidat du Front populaire ivoirien (FPI) officiellement reconnu (la frange qui n’est pas restée fidèle à Laurent Gbagbo), « remplit toutes les conditions légales », a déclaré Mamadou Koné.Kouadio Konan Bertin a, lui aussi, vu sa candidature validée par le Conseil constitutionnel.