Côte d’Ivoire : le tête-à-tête secret d’Alassane Ouattara et Guillaume Soro

La rencontre a eu lieu il y a près d’une semaine, mais n’avait jusqu’ici pas été rendue publique. Des sources de Jeune Afrique l’ont confirmé : ADO et Soro se sont à nouveau rencontrés. Mais cette fois, ils se sont passés d’intermédiaires.Selon nos sources, Alassane Dramane Ouattara (ADO) et Guillaume Soro se sont à nouveau rencontrés, le 6 décembre à 18 h 45. Seul un cercle très fermé avait connaissance de ce rendez-vous « détendu et cordial ». Les deux hommes ont en effet décidé de se passer d’intermédiaires.