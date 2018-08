Côte d'Ivoire : le taux de bancarisation toujours en dessous des 20%

La Côte d'Ivoire a beau être un pays où les flux financiers sont très élevés et où l'économie tourne à plein régime, les populations ont encore du mal à se tourner vers les banques, même si le maillage bancaire se densifie dans le pays. «Le taux de bancarisation au sens strict en Côte d'Ivoire est passé de 7,1% en 2007 à 19,7% en 2016», a déclaré Mory Savané, le Sous-directeur des services financiers extérieurs du Trésor public ivoirien. «Le taux global d'utilisation des services financiers a enregistré une évolution remarquable passant de 13,6% en 2007 à plus de 48% en 2016», a poursuivi le responsable avant d'ajouter que «malgré les progrès réalisés en termes d'implantation des établissements de crédit et systèmes financiers décentralisés sur l'étendue du territoire ivoirien, ce taux demeure encore faible».