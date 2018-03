Côte d’Ivoire : le groupe parlementaire RHDP en gestation à l’Assemblée nationale

Un groupe de 35 députés issus du Rassemblement des républicains (RDR), du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et indépendants a appelé, vendredi, à la création d'un groupe parlementaire RHDP (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix, coalition au pouvoir).



Selon la déclaration lue par le député Basile Fregbo Guété (PDCI), les 35 députés formant le comité ad'hoc, "affirment solennellement leur engagement en faveur de la création du Groupe parlementaire RHDP''.



Ils font un appel de pied au Président Henri Konan Bédié (PDCI), au Président d'honneur du RDR, Alassane Ouattara et aux présidents des partis membres de la coalition pour "soutenir" leur initiative.





"Nous invitons instamment tous les présidents des groupes parlementaires à s'associer à cette noble initiative pour la consolidation de la paix et de la stabilité politique de la Côte d'Ivoire", lance le député Basile Fregbo et ses collègues.



Pour le député Faustin Aboh, la création du groupe parlementaire RHDP est "une incohérence que nous voulons corriger".



"Le président de la République a été élu sous la bannière RHDP. Nous -mêmes députés avions été élus en RHDP. Il n'y a pas de députés RDR ni députés PDCI au parlement. C'est tout à fait normal qu' il y ait plutôt un groupe parlementaire RHDP. C'est que nous nous attelons à faire", a insisté M. Aboh.



APA