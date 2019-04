Côte d'Ivoire : le discours de Ouattara diversement accueilli par les députés

À l’Assemblée, lundi, chacun était dans son rôle. Et la partie du discours du président Ouattara consacrée aux mesures sociales annoncées en début d’année par le gouvernement, à savoir 727,5 milliards de francs CFA pour 2019-2020, a été diversement appréciée.Alassane Ouattara est proche de son peuple, estime Évariste Méambly, député de Facobly, dans l’Ouest, nouvellement arrivé avec son groupe dans la majorité présidentielle. « Il a été très clair, il a même expliqué le volet social du gouvernement avec plus de 700 milliards qui seront injectés dans les 31 régions, dans les 201 communes pour que les Ivoiriens puissent avoir un tant soit peu leurs conditions de vie améliorées, souligne-t-il. Nous sommes heureux parce que le président de la République vient de démontrer une fois de plus qu’il a foi dans son peuple. »