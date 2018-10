Côte d’Ivoire: le Sénat toujours au point mort

En Côte d'Ivoire, le nouveau Sénat n'a toujours pas dépassé la phase de démarrage. Le mois dernier, ses pouvoirs et attributions ont été transférés à l'Assemblée nationale sur décision du président Alassane Ouattara. Le motif avancé par le chef de l'Etat : la haute chambre, née de la nouvelle Constitution de 2016 et installée en avril dernier dans le paysage politique ivoirien, n'est toujours pas opérationnelle et ne peut donc remplir ses fonctions parlementaires. Un motif insuffisant, notamment pour le président du groupe de sénateurs d'opposition PDCI au Sénat.C'est par un courrier daté du 13 septembre, ayant fuité dans la presse, que tout commence. Dans cette lettre adressée au Conseil constitutionnel, le président Alassane Ouattara annonce le transfert des pouvoirs du Sénat à l'Assemblée nationale.