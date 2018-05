Côte d’Ivoire : le PDCI sous pression après le congrès extraordinaire du RDR

Samedi 5 mai. Dans sa luxueuse résidence de Daoukro, au centre du pays, Henri Konan Bédié souffle sa 84e bougie. En présence de l’une de ses filles et de certains de ses petits-enfants, celui qui dirige le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) depuis le décès de Félix Houphouët-Boigny en 1993, ne semble pas ébranlé par les intrigues de la politique nationale. En marge de la brève cérémonie d’anniversaire, Bédié suit de près celle organisée à Koun-Fao (nord-est), destinée à lui rendre hommage, à laquelle aucun ministre, ni président d’institution issu de son parti, n’a assisté, pour des raisons diverses.À cette cérémonie, il s’est fait représenter par Maurice Kakou Guikahué, son fidèle numéro deux et acteur de la ligne dure du parti, favorable à une rupture avec le Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel).Mais Bédié a aussi pris soin de se faire représenter au congrès extraordinaire du RDR, qui avait lieu à la même heure et à la même date, mais plus au sud, à Abidjan, la capitale économique. Le choix porté sur Patrick Achi, secrétaire général de la présidence, qui cumule depuis peu cette fonction avec le poste de ministre chargé des Relations avec les institutions ; n’est pas fortuit. Ce dernier est partisan d’un maintien, voire d’un renforcement des relations entre son parti le PDCI et le RDR.