Côte d'Ivoire : le PDCI ne veut pas d'un parti unifié avec le RDR avant 2020

En Côte d'Ivoire, pour le PDCI il n'y aura pas de parti unifié avant 2020. Le parti de l'ex-président Henri Konan Bédié a en effet décidé ce samedi 16 juin lors d'un bureau politique à Abidjan de repousser après la présidentielle l'examen les textes fondateurs de cette future grande formation politique. Le bureau politique aussi a réaffirmé la volonté du PDCI de « reconquérir le pouvoir » en 2020. Voulu par le président ivoirien Alassane Ouattara, la transformation des différents partis de la coalition au pouvoir en un parti unifié est source de tensions entre le RDR, le parti présidentiel, et le PDCI. L'une des pierres d'achoppement est la question de la désignation du candidat de la coalition à la présidentielle de 2020. Le parti d'Henri Konan Bédié estime en effet qu'après avoir soutenu par deux fois son allié en 2010 et en 2015, l'investiture pour 2020 lui revient de droit.Le message est clair, pas de parti unifié avant l'alternance en 2020. Si à l'issue de six heures de débats les membres du bureau politique ont « endossé » l'accord portant création du parti unifié, aucun congrès pour valider ou non ce projet ne sera organisé avant la présidentielle. Il n'y aura donc pas de congrès ordinaire du PDCI comme prévu en octobre.