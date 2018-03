Côte d’Ivoire : ‘’le PDCI n’attend pas quelqu’un pour lui donner le pouvoir’’ (Guikahué)

Le Secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-parti au pouvoir) Maurice Kakou Guikahué a déclaré, jeudi à Abidjan, que son parti ‘’n’attend pas quelqu’un pour donner le pouvoir’’, ajoutant que ‘’le PDCI ira le chercher’’.



‘’Le PDCI n’attend pas quelqu’un pour lui donner le pouvoir. Le PDCI ira le chercher’’, a déclaré M. Guikahué à la faveur d’une conférence animée Dr Gnamien Yao, le Grand conférencier de ce parti autour du thème, ‘’le PDCI-RDA et la Côte d’Ivoire de demain : plaidoyer pour un nouveau futur’’.



‘’Le Président Henri Konan Bédié a dit et redit que nous irons aux élections de 2020 avec un militant du PDCI. Et qu’il ne revient pas là-dessus. Donc où est notre problème ? Nulle part. Il est question pour nous maintenant de parcourir les hameaux pour porter ce message’’, a conclu Maurice Kakou Guikahué.



Cette déclaration du Secrétaire exécutif de l’ex-parti unique intervient dans un contexte agité entre le PDCI et son allié le RDR (Rassemblement des républicains) sur l’alternance en 2020.



Dr Gnamien Yao, Inspecteur du PDCI-RDA, en rupture de ban avec la direction de son parti, dans un passé récent avant sa réhabilitation, s’est soumis à une série de rituels pour magnifier ‘’les valeurs de tolérance, de l’oubli de l’offense et de pardon’’.



Développant le thème du jour, Dr Gnamien Yao a décliné le projet du PDCI qui est de ‘’mobiliser les militants de maintenant jusqu’au dépouillement du dernier bulletin de la présidentielle’’.



‘’Retenez-le une bonne fois pour toute. Le projet du PDCI est de reconquérir le pouvoir d’Etat en 2020 par nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour la Côte d’Ivoire’’ a insisté le conférencier, identifiant ‘’la sauvegarde et la défense de l’autonomie du PDCI et le rassemblement autour du président Henri Konan Bédié, président du PDCI’’ comme deux impératifs pour la réalisation de ce projet.



Pour Dr Gnamien Yao , nommé en août 2017, Grand conférencier en compagnie de Dr Bernard Véï et Kouadio Konan Bertin dit KKB, depuis le coup d’Etat qui a évincé le PDCI du pouvoir en 1999, ‘’force est de constater que les Ivoiriens se rendent compte que notre parti est le seul capable de répondre à leurs aspirations’’.



‘’Il est impossible d’imaginer la marche de la Côte d’Ivoire sans le PDCI-RDA. Dès lors, les militants s’engagent à défendre l’autonomie de leur parti car, +nulle puissance au monde ne peut exiger de l’homme, le sacrifice de sa conscience et retenir son cri devant l’injustice’’, a-t-il ajouté, citant Henri Konan Bédié, le Président de la reconquête du pouvoir d’Etat en 2020’’.



HS/ls/APA