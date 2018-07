Côte d’Ivoire : le PDCI menace d’aller seul aux élections municipales et régionales

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), un des deux grands partis de la coalition au pouvoir, a menacé dans une conférence de presse dimanche d'aller seul aux élections locales d'octobre. Il a également annoncé l'exclusion des frondeurs favorables au "parti unifié".À trois mois des élections municipales et régionales programmées le 13 octobre, le président ivoirien Alassane Ouattara fait pression sur le PDCI pour qu’il rejoigne le nouveau « parti unifié » qu’il a lancé le 16 juillet, en vue de l’élection présidentielle de 2020.Dimanche, lors d’une conférence de presse, le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Guikahue, a prévenu que son parti « ira seul à ces élections (locales) », « si le RHDP Parti unifié est mis en avant« . « Le PDCI y participera en RHDP en tant que Groupement Politique mais pas en RHDP, comme Parti Unifié », a-t-il précisé.Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) était jusqu’ici une coalition électorale formée depuis 2005 par le PDCI et le Rassemblement des Républicains (RDR), du président Ouattara.Mais il est devenu lundi 16 juillet un véritable parti, regroupant le RDR et des personnalités politiques du PDCI et d’autres petits partis.