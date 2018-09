Côte d'Ivoire : le PDCI dénonce le «processus de déstabilisation» venant du RDR

Dernier coup de canif dans la belle union de la majorité présidentielle : un cadre PDCI pro-RHDP vient s'obtenir gain de cause devant les tribunaux pour invalider le dernier bureau politique du PDCI.Rien d'irrémédiable en soi, mais une fois de plus cela atteste qu'il y a comme des turbulences dans le ciel de plus en plus nuageux de la majorité.« Pour nous, l’ordonnance du référé qui a été rendue hier fait partie de ce processus de déstabilisation du PDCI, estime Patrice Kouamé Kouassi, avocat et député PDCI de Yamoussoukro-commune. C’est une vraie attaque contre le PDCI et contre tous ceux aujourd’hui qui ne sont pas dans la ligne du parti unifié ».