Côte d’Ivoire : le Français free pourrait bientôt lancer un service de télévision payante dans le pays

En Côte d’Ivoire, Xavier Niel (photo), le patron de free, pourrait lancer un service de télévision payante avant la fin de l’année. D’après Africa Intelligence, le Français aurait obtenu, début juin, une licence de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HACA) pour créer un bouquet de chaînes de télévision payante. Il faut rappeler que Xavier Niel était personnellement attendu, en décembre, à Abidjan pour faire avancer ce dossier.L’homme d’affaires français souhaiterait profiter de la récente politique de libéralisation de l’espace audiovisuel lancé en Côte d’Ivoire. D’après les premières informations, son nouveau service porterait le nom de « free Côte d’Ivoire », et intégrerait notamment la chaîne qatarie BeIN Sports.Une information qui ne devrait pas faire des heureux du côté de Canal+ qui subit, en France, un véritable diktat de la chaîne qatarie. Alors que l’Afrique reste un des derniers territoires où le parc d’abonnés de Canal + n’a pas subi de diminution drastique, l’arrivée de free en Côte d’Ivoire perturberait, à coup sûr, cette chancelante sérénité.Si l’entreprise de Xavier Niel décidait d’étendre son offre de télévision payante à toute l’Afrique francophone, on assisterait à une bataille hors du commun où les grands gagnants seraient sans aucun doute les potentiels abonnés.