Côte d’Ivoire : le Commandant Tracteur, proche de Guillaume Soro, dans le viseur de la justice ?

Salif Traoré est-il en cavale ? Il n’a, en tout cas, pas regagné son domicile d’Attoban, à Abidjan, depuis une dizaine de jours. S’il est peu connu du grand public, cet ancien chef de guerre charismatique, connue sous le surnom de Commandant Tracteur, fut une des figures importantes de la rébellion des Forces nouvelles (FN) et participa activement à la prise d’Abidjan lors de la crise poste électorale de 2010-2011. Ce n’est pas un militaire gradé, mais il fut pendant quelque temps chargé de la question des ex-combattants par le ministère de la Défense.Ses ennuis ont commencé au soir des élections municipales et régionales du 13 octobre. En milieu de soirée, Salif Traoré quitte Abobo accompagné par neuf proches. Son convoi, composé de deux véhicules, tombe dans un énorme embouteillage au niveau d’un carrefour très fréquenté quand une cinquantaine de jeunes, certains armés de machettes, commencent à l’encercler. Selon une personne présente au moment des faits, il s’agissait de « membres d’un syndicat de transporteurs [ces groupes qui gèrent les gares de transport à Abidjan, ndlr] ». Des éléments de la FRAP – une unité de la police – et de la gendarmerie observaient la scène, assurent plusieurs sources.