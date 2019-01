Côte d'Ivoire : la revanche annoncée de Laurent Gbagbo

Une chemise à fleurs, un pantalon de toile, une paire de tongs. C'est tout le bagage de Laurent Gbagbo lorsqu'il quitte la Côte d'Ivoire par un vol direct pour La Haye où une froide prison l'attend. Pour combien de temps ? Il n'en sait rien et personne non plus. L'une des particularités de la Cour pénale internationale (CPI), fer de lance de la justice du monde moderne, est que la procédure d'instruction n'est pas limitée dans le temps. Et pourtant, le président déchu n'atterrit pas dans la pire prison du monde. Depuis huit mois, il était à l'isolement complet. Huit mois depuis que les portes de sa chambre ont été forcées par les forces rebelles et qu'il a été publiquement humilié, ainsi que sa femme, tenue par les cheveux par les nouveaux maîtres de la Côte d'Ivoire. Huit mois qu'il n'a pas vu la lumière du jour ni respiré d'air frais. Son lien avec le monde des vivants ? Une petite trappe par laquelle une main hostile lui passe une nourriture qu'il ne peut, parfois, s'empêcher de croire empoisonnée.