Côte d’Ivoire : la rencontre entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié est imminente

Le principe d’une rencontre entre ces deux « éléphants » de la politique ivoirienne est « acquis », selon plusieurs sources. Sauf contre-temps de dernière minute, ils doivent se voir dimanche après-midi, à Bruxelles.Cela fait plusieurs semaines que la rumeur agite Abidjan et Bruxelles, et plusieurs jours déjà que le principe de la rencontre « est acté », assurent plusieurs sources. Les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, doivent se rencontrer dimanche dans l’après-midi, selon les informations recueillies par Jeune Afrique. Même si la prudence reste de mise, car « jusqu’à la dernière minute, un report est possible », reconnait un proche de Laurent Gbagbo.Ces derniers jours, « ce n’était plus qu’une question de synchronisation d’agenda », poursuit-il. Henri Konan Bédié, en séjour en France depuis le 1er juillet, devait rentrer à Paris, avant de pouvoir rejoindre Bruxelles, où réside Laurent Gbagbo depuis sa libération de la prison de la Cour pénale internationale en janvier dernier.