Un coup d’épée dans l’eau. Pour expliquer cet échec, les communiqués ont fusé ce vendredi 22 mars. L’entourage de Laurent Gbagbo n’a pas tardé à réagir le matin. Son secrétaire général, Assoa Adou, explique dans un communiqué que c’est Pascal Affi N’Guessan qui avait demandé cette rencontre. Il ajoute que Laurent Gbagbo y était favorable mais à condition que son ancien Premier ministre fasse un « éclaircissement préalable et public ». A savoir que Pascal Affi N'Guessan reconnaisse les congrès de Mama et Mossou et respecte les décisions qui en ont découlé.En clair, cela voulait dire que Pascal Affi N’Guessan devait reconnaître le FPI-Gbagbo comme le seul existant, reconnaître donc son organigramme, avec Laurent Gbagbo comme président, et reconnaître aussi ses statuts. Alors que le FPI de Pascal Affi N'Guessan a son propre organigramme, issu de son propre congrès tenu à Treichville en juillet dernier.Selon Assoa Adou, Pascal Affi N'Guessan aurait accepté ce préalable, mais aurait annoncé cette rencontre sans faire de déclaration en ce sens. Dans la presse ces derniers jours, il annonçait simplement aller voir « son patron » à Bruxelles.