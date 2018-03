Côte d’Ivoire : la justice doit-elle contrôler les propos tenus sur les réseaux sociaux ?

Sur la dizaine d’administrateurs de groupes Facebook invités par Richard Adou, le procureur de la République de Côte d’Ivoire, à « une séance de travail », mardi 27 mars, six se sont finalement déplacés. Au programme : « Sensibilisation sur la gestion de l’informatique de sécurité, relecture des textes de lois applicables et collaboration pour un internet sûr et pacifique », selon les termes du courrier électronique reçu par les concernés.« On m’a appelé sur mon numéro personnel samedi pour m’informer de cette réunion. J’ignore comment le bureau du procureur a eu mon numéro », réagit Assane Couliblay, administrateur de la page Facebook Police-Secours, qui participait à la rencontre. « Le procureur a voulu nous sensibiliser sur certaines dérives constatés sur nos groupes. Il nous a rappelé nos responsabilité et montré les textes de loi. Il a demandé à ce qu’on sensibilise nos membres. C’est une bonne chose car nous sommes tous témoins des propos parfois tenus sur les réseaux sociaux », poursuit-il.