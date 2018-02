Côte d’Ivoire : la création du parti unifié suscite des tensions

«Non au parti unifié ! » Pancartes à la main, slogans vindicatifs aux lèvres, plusieurs dizaines de jeunes bloquent le siège du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) à Cocody. Ce 12 janvier, les plus hauts responsables ivoiriens sont contraints de faire demi-tour. Présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et composé notamment du vice-président Daniel Kablan Duncan, le comité de haut niveau du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ne se réunira finalement pas. Créée début décembre pour organiser la formation d’un seul parti regroupant le Rassemblement des républicains (RDR), le PDCI et leurs alliés, l’instance est déjà paralysée. Mort-née, se réjouissent certains.Jusque-là camouflées, les tensions qui rongent l’ancien parti unique ivoirien apparaissent désormais au grand jour. Surgies dès la présidentielle de 2015, lorsque le PDCI a renoncé à présenter un candidat afin d’apporter son soutien à Alassane Ouattara, les dissensions n’ont fait que s’aggraver depuis et deux camps se font à présent face. Au cœur des crispations : le fauteuil présidentiel en 2020.Persuadé que l’avenir du PDCI ne peut s’écrire qu’au côté du RDR, Daniel Kablan Duncan milite avec ferveur pour un parti unifié. Avec les ministres du premier encore au gouvernement, tels que Patrick Achi ou Jeannot Ahoussou-Kouadio, il adhère au principe de primaires RHDP pour désigner un candidat à la présidentielle de 2020, quitte à ce que celui-ci ne soit pas issu des rangs de leur formation.« Puisque le Parti démocratique n’existera plus, cela n’aura plus de sens ! Ce qu’il faut, c’est un président RHDP et un pouvoir RHDP », explique un partisan de cette ligne.