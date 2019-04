Côte d’Ivoire: la capitale politique bientôt transférée d’Abidjan à Yamoussoukro

Le président ivoirien Alassane Ouattara a pris part à l’ouverture solennelle de la session ordinaire du Sénat qui s’est tenue dans la soirée de ce jeudi 11 avril à Yamoussoukro. Selon le chef de l’Etat ivoirien, l’installation du sénat à Yamoussoukro vise le transfert effectif de la capitale politique.« La Côte d’Ivoire attend de votre Institution [Sénat, ndnr] qu’elle apporte au Parlement, les moyens de tirer profit de la richesse de la démocratie participative et de proximité, …. , l’installation, ici, à Yamoussoukro, du Sénat est la traduction de notre engagement à rendre effectif le transfert de la capitale », a déclaré le Président Ouattara dans son discours.En effet, la décision avait été prise, en mars 1983, par le président Félix Houphouët-Boigny de faire de son village natal la capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire. Depuis cette date, la ville attend toujours le transfert effectif de la capitale d’Abidjan à Yamoussoukro. Les différents président qui se sont succédé à la tête du pays se sont engagés à la réaliser, sans pour autant que cela soit effectif.. Abidjan, bien qu’étant la capitale économique de la Côte d’Ivoire, continue ainsi de regrouper l’ensemble des services de l’Etat et des institutions de la République.