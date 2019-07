Côte d'Ivoire : l'opposition mobilise contre la nouvelle carte d'identité payante

La pluie menaçait de gâcher la fête, avant que les rayons de soleil ne fassent une percée dans le ciel grisâtre de la commune de Cocody. Réunis sur le terrain de sport du quartier Anono, environ 500 militants s’agglutinent sous les bâches prévues à cet effet.Le rassemblement est organisé par 23 partis d’opposition, notamment les députés du PDCI, de Vox Populi et de Rassemblement, parti fidèle à Guillaume Soro. Ce sont d’ailleurs les affiches et tee-shirts à l’effigie de l’ex-président de l’Assemblée nationale qui dominent.Le thème du jour se rapporte à la nouvelle carte d’identité, désormais accessible contre 5 000 FCFA. Les manifestants réclament le retour à la gratuité et dénoncent la politique du gouvernement. « On ne paye rien. On n’a pas de quoi payer. 5 000 FCA pour la carte d’identité nationale. On n’a pas l’argent », précise une manifestante.