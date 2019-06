Côte d'Ivoire : l'opposition boycotte la fin du dialogue sur la réforme de la CEI

Après dix réunions entre le gouvernement, les partis d’opposition et la société civile, cette séance plénière marque la fin des échanges engagés en janvier 2019. Le gouvernement doit maintenant plancher sur les conclusions avant d’émettre des propositions aux différents acteurs du processus.Pour sa part, le Premier ministre se félicite de ce dialogue, qui avait débuté dans un contexte politique de tension entre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) au pouvoir et son ex-allié du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Mais si les différentes parties prenantes se rejoignent sur certains points, la pierre d’achoppement reste sur le partage des sièges au sein de la Commission électorale indépendante (CEI).