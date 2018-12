Côte d'Ivoire : l'opposant Bédié évoque une alliance avec l'ex-président Gbagbo

"Je l'ai informé, il m'a donné son accord, récemment, pour contacter le FPI", le parti fondé par M. Gbagbo, en vue de former une "plateforme" réunissant leurs forces contre le camp du président Alassane Ouattara, a déclaré M. Bédié dans cette interview diffusée dans la nuit de jeudi à vendredi par la chaîne d'information continue.Le Front populaire ivoirien (FPI) est considéré comme le troisième parti politique de Côte d'Ivoire, même s'il a boycotté les élections depuis 2011."Il y a des contacts entre le PDCI et le FPI, au stade préliminaire. Les discussions vont se poursuivre", a réagi vendredi un porte-parole du FPI, Franck Anderson Kouassi, se refusant pour le moment à parler d'alliance.Le PDCI était jusqu'au mois d'août l'allié du parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains (RDR) du président Ouattara, mais l'alliance a volé en éclats. Un renversement d'alliance, deux ans avant le scrutin présidentiel, marquerait un tournant dans la politique ivoirienne.Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien (2000-2010), est emprisonné et jugé à la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, mais il a repris récemment, à distance, les rênes de son parti. La CPI doit statuer ce vendredi sur une demande de libération provisoire.