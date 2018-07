Côte d’Ivoire : l’inculpation d’un jeune imam intégriste divise la communauté musulmane

Inculpé le 13 juillet, pour « appels à la haine, à la discrimination tribale et religieuse », l’imam Aguibou Touré risque entre cinq et dix ans de prison. Une affaire sensible qui divise les Ivoiriens, y compris les musulmans.L’imam trentenaire avait été interpellé le 3 juillet 2018 par la Direction de surveillance du territoire (DST) à Abidjan. Depuis lors, les proches de Aguibou Touré étaient sans nouvelles de lui, jusqu’à ce que le parquet se décide enfin à communiquer, dix jours plus tard. Retour sur une affaire aux nombreuses zones d’ombre.C’est en novembre 2013 qu’Aguibou Touré fait, pour la première fois, son apparition sur les antennes de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI, média public). Il est alors présenté sous son nom d’artiste : Aguib. Son album « Un cri dans le désert » connaît un succès mitigé, mais le morceau phare « Pardon » marque les esprits de nombreux musulmans.Très vite, le chantre musulman Aguib, beau parleur, cultivé et séducteur, devient l’« oustaze » (prédicateur) puis l’« imam » Aguib Touré. Installé à Abobo, commune populaire du district d’Abidjan, abritant une très forte communauté musulmane, il fonde la petite mosquée Al-Houda Wa Salam (Que la paix de Dieu soit avec vous) et trouve très vite son créneau : les réseaux sociaux.