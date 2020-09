Côte d’Ivoire : l’improbable retour de l’ex-président Gbagbo

À moins de deux mois de l'élection, et dans un contexte déjà explosif, l'ancien président Laurent Gbagbo a fait savoir par l'intermédiaire de ses partisans qu'il souhaitait revenir dans le jeu politique, alors qu'il est pour l'heure toujours exilé en Belgique. Cet improbable retour intervient dix ans après la crise militaire qui avait précipité sa chute et l'avait contraint à l'exil, laissant le pays aux commandes d'Alassane Ouattara, son rival historique.Néanmoins, le retour au pays de ce mastodonte de la vie politique ivoirienne s'annonce plus qu'hypothétique en raison d'un contexte qui lui est très défavorable : une fois de plus, l'actuel président Ouattara compte bien lui opposer une farouche résistance. Celui-ci n'a pas hésité à se porter candidat pour exercer un troisième mandat consécutif, alors même que la Constitution limite à deux le nombre de mandats. Il s'est cependant défendu de toute irrégularité en avançant le fait que ses quinquennats précédents se sont déroulés avant la mise en application de la nouvelle Constitution.Mais cette explication ne calme pas la colère de ses adversaires qui s'insurgent contre cette candidature, notamment l'un de ses principaux opposants, l'ancien Premier ministre Henri Konan Bédié, qui a affirmé sa détermination à empêcher une nouvelle élection du président Ouattara : « Nous nous battrons pour que notre victoire ne nous soit pas volée et nous ferons tout pour la faire prévaloir », a-t-il affirmé dans une déclaration aux médias le 31 août.A la suite de cette défaite, l'avenir de Gbagbo s'annonçait sombre, puisqu'il avait été aussitôt poursuivi par la Cour pénale internationale (CPI) pour crime contre l'humanité. Mais alors que de nombreux éléments semblaient l'accabler, ses avocats sont finalement parvenus à le faire acquitter en 2019, lui rendant sa liberté, et lui permettant d'afficher à nouveau des ambitions politiques.