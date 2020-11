Côte d’Ivoire : l’avocate française de Guillaume Soro conteste la validité des mandats d’arrêt

« En la matière, les choses ne se passent pas comme ça. Je ne sais même pas si le gouvernement ivoirien a réellement transmis ces mandats au ministère des Affaires étrangères françaises », estime l’avocate à propos des mandats d’arrêt émis par la justice ivoirienne à l’encontre de Guillaume Soro et de trois de ses proches.La juriste conteste également la validité de ces mandats « illégaux » : « Ils ne reposent sur aucun moyen de droit. Donc, il est évident que dans ces conditions, ces mandats ne seront jamais exécutés, si encore ils existent parce que le premier mandat qui devait soi-disant être décerné depuis le mois de décembre 2019, en réalité on n’en a jamais vu la couleur. Idem pour le second mandat. Celui-ci, je suis sûre que c’est exactement la même chose. »