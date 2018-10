Côte d'Ivoire : l'ancien footballeur du PSG Bonaventure Kalou élu maire d'une ville de près de 500 000 habitants

Une victoire électorale qui lui apporte sans doute plus de joie qu'un but. L'ancien footballeur international Bonaventure Kalou, ancien joueur notamment du Paris Saint-Germain, d'Auxerre ou de Feyenoord, a été élu maire de la ville de Vavoua, en Côte d'Ivoire, lors des municipales de samedi 13 octobre. "J'ai un sentiment de fierté et j'ai une pensée émue pour mon père [mort en 2016] qui aurait voulu être maire de cette commune. Je marche dans ses pas", a-t-il déclaré après l'officialisation de sa victoire dimanche.