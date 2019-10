Côte d'Ivoire : l'Union Européenne et le groupe Magic System au contact des populations

Cette caravane, qui a démarré mercredi 15 octobre dernier, a débuté à Bouaflé, dans le centre ouest de la Côte d'ivoire. Composé d'artistes, des hommes de médias, des responsables de L'U.E, le cortège de véhicules a été accueilli dans une liesse populaire. Cette première journée a été meublée de rencontres et d'échanges avec les populations, notamment la jeunesse qui s'est fortement mobilisée pour réserver un accueil des plus chaleureux à leurs visiteurs de marques.



Le lendemain 16 octobre, cap a été mis sur Bonon située à quelques kilomètres de Bouafle. Cette ville qui est habitée par une forte communauté de ressortissants des pays de la CEDEAO, était elle aussi heureuse d'accueillir cette caravane qui a permis à la population de voir, toucher et de chanter avec leurs idoles. L'occasion était belle pour A'salfo est les nombreux artistes d'adresser des messages de cohésion sociale, de paix et d'espoir aux nombreux jeunes de la ville. Un giga concert a permis aux populations de communier avec les artistes venus prendre part à la tournée.



La tournée s'est poursuivie le lendemain 17 octobre dans la ville de Daloa. Véritable point de départ pour l'immigration vers l'Europe, les nombreux jeunes de Daloa étaient heureux d'accueillir eux aussi la délégation venue d'Abidjan. Une campagne de sensibilisation sur l'immigration clandestine a ponctué cette étape importante de la caravane.



Dans les échanges, les jeunes de Daloa n'ont pas manqué de relever les raisons profondes qui les poussent à se lancer dans cette aventure incertaine. Ils ont parlé du manque de travail.

En retour, le lead vocal des Magiciens leur a prodigués des conseils. "On ne vous empêche pas d'aller en Europe, mais si vous voulez partir, il faut passer par des ambassades (...) Soyez persévérants et ayez des projets. Croyez en vos projets...", a conseillé le zouglou man.



La caravane UE - Magic System initiée par les deux parties fondées sur des valeurs communes à savoir l'égalité des sexes, le goût au travail, l'éducation etc, va se poursuivre dans plusieurs autres villes de l'intérieur. L'apothéose est prévue à Abidjan où aura lieu un grand concert de clôture.



José TÉTI, Correspondant permanent à Abidjan