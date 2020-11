Côte d'Ivoire: l'ONU invite Ouattara au dialogue avec l'opposition

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a invité jeudi 19 novembre le président ivoirien Alassane Ouattara à un dialogue politique large avec l'opposition pour mettre fin aux troubles meurtriers liés à l'élection présidentielle, dans un message transmis vendredi à l'AFP.«Je suis encouragé par vos efforts visant à engager un dialogue franc, inclusif et propice à l'apaisement et à la réconciliation nationale» en Côte d'Ivoire, écrit Antonio Guterres au président Ouattara dans un message de félicitation au président pour sa réélection. «Votre récente rencontre» avec l'ex-président Henri Konan Bédié, «qui je l'espère sera étendue aux autres acteurs politiques, est une initiative importante et un pas nécessaire pour la consolidation de la paix», poursuit Guterres.