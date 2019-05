Côte d'Ivoire: grève des enseignants maintenue dans le primaire et le secondaire

En Côte d'Ivoire, après une rencontre avec la ministre de l'Éducation nationale vendredi dernier, la coalition des syndicats enseignants -Cosef-CI- a décidé de maintenir sa grève dans le primaire et le secondaire, malgré les inquiétudes croissantes de certains parents d'élèves. Une assemblée générale aura lieu mercredi prochain pour faire un nouveau point sur le mouvement.Malgré un ton plus cordial, la rencontre entre la Cosef-CI et la ministre de l’Education Kandia Camara n’a débouché sur aucun accord, selon le porte-parole du syndicat enseignant Pacôme Attaby.« Bien entendu, elle a souhaité que l’année se termine en beauté ! Sauf que, qu’est-ce qu’elle met dans la balance pour nous encourager à aller à la suspension du mot d’ordre de grève ou à la levée pure et simple du mot d’ordre de grève ? Rien dans la balance ! Voilà où se trouve le point d’achoppement », nous explique Pacôme Attaby.