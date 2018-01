Côte d’Ivoire : évasion de 5 prisonniers du bâtiment C de la MACA à l’aide d’une corde

Cinq prisonniers du bâtiment C, abritant les grands criminels à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), ont profité de l’absence d’un surveillant à un mirador pour s’évader à l’aide d’une corde, a appris APA, samedi, d’une source sécuritaire.



‘’Ils sont cinq prisonniers qui se sont évadés dans l’après-midi vers 16h ce vendredi. Ils sont passés par un mirador. (…) il y a un mirador où le garde assigné était absent’’, a expliqué à APA cette source sécuritaire.



‘’Comme il y a une grâce présidentielle en cours, la plupart des prisonniers étaient au greffe pour négocier leur libération, donc tous les regards des gardes étaient là-bas’’, a-t-elle ajouté, précisant que ‘’les évadés se sont servis d’une corde pour escalader l’un des miradors avant de prendre la fuite’’.



‘’Pour l’instant ils n’ont pas été retrouvés. Nous ne pouvons pas dire pour le moment si c’était prémédité ou si c’est sur un coup (…). La sécurité a été renfoncé’’ a conclu la même source.



La MACA, établie dans la capitale économique ivoirienne, est la principale prison du pays construite en 1980 près de la forêt du Banco dans la commune de Yopougon à l'Ouest d'Abidjan.

Conçue pour abriter 1 500 détenus, elle en accueille aujourd’hui près de 5 000, soit la moitié de la population carcérale ivoirienne.



Chaque année, le Président de la république prononce des grâces prononcées pour désengorger les prisons. Cette année, la grâce présidentielle a été accordée à 4 132 détenus de droit commun.



