Côte d’Ivoire : et si Simone Gbagbo était amnistiée ?

Acquittée par la cour d’assises d’Abidjan en mars 2017, Simone Gbagbo va-t-elle être libérée par le président ivoirien ?Son acquittement, le 28 mars 2017, avait à la fois scandalisé les défenseurs des droits de l’homme et suscité un espoir chez ses partisans. Avec une même question : innocentée par la cour d’assises d’Abidjan des accusations de crime contre l’humanité et de crime de guerre, l’ancienne première dame – qui purge par ailleurs une peine de vingt ans de prison pour atteinte à la sûreté de l’État – allait-elle voir sa situation évoluer ?Un an plus tard, elle est toujours incarcérée malgré l’activisme de son avocat, Me Rodrigue Dadjé. Ce dernier avait contesté la première condamnation devant la Cour de cassation. Son pourvoi n’ayant pas encore été étudié, il estime que sa cliente devrait entre-temps être remise en liberté. « Le juge d’instruction se contente de renouveler tous les quatre mois sa détention au motif que celle-ci serait nécessaire à la manifestation de la vérité. C’est abusif », déclare-t-il.