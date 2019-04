Côte d’Ivoire et Ghana : la déforestation s’accélère

En 2018, près de 12 millions d'hectares de forêts tropicales ont disparu, soit l'équivalent de la superficie de la Belgique. C'est la conclusion du dernier rapport du World Ressources Institute, un groupe de recherche américain qui observe le patrimoine naturel mondial. Dans les détails, on peut lire que la déforestation ralentit au Brésil et en Indonésie, toujours parmis les plus mauvais élèves, mais certains pays font leur apparition dans ce triste classement. Et en tête, des pays africains : le Ghana et la Côte d'Ivoire où les destructions s'accélèrent. Pour quelles raisons? Et pour quelles conséquences?